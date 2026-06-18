乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。6月11日（木）の放送では、5月21日（木）におこなわれたライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE 〜梅澤美波 卒業コンサート〜」の振り返り授業をおこないました。 乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「梅澤美波さんの卒業コンサートを配信で観ました。1曲目の『空扉』から、私は涙が止ま