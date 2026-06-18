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米１０年債利回りは４．４４０％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（日本時間21:39）（%） 米2年債 4.181（-0.003） 米10年債4.440（-0.047） 米30年債4.863（-0.068） ドイツ2.926（-0.001） 英国4.754（+0.003） カナダ3.397（-0.024） 豪州4.772（+0.005） 日本2.607（+0.014） ※米債以外は10年物