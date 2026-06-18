◆全日本プロレス「スーパーパワーシリーズ２０２６」（１８日、後楽園ホール）全日本プロレスは１８日、後楽園ホールで「スーパーパワーシリーズ２０２６」を開催した。立見券も含めすべての席種が完売し当日券なしの沸騰大会。メインイベントで三冠ヘビー級王者・宮原健斗とチャンピオン・カーニバルを初制覇した挑戦者・鈴木秀樹が激突した。緊迫感あふれる攻防は、鈴木の土手っ腹へのエルボーに宮原はもん絶し、ダブル