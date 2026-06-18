神奈川県小田原市で、去年11月に死亡した身寄りのない高齢男性について、およそ半年にわたって死亡後に必要な手続きがされていなかったことがわかりました。小田原市 加藤憲一市長「誠に申し訳ございませんでした」小田原市は18日、去年11月にアパートで死亡した80代の男性について、市の担当者がおよそ半年にわたって、死亡後に必要な行政上の手続きをしていなかったと発表しました。市によりますと、検視を行った警察から死亡5日