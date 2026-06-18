歌舞伎俳優の尾上松也さん（41）が、映画『八つ墓村』（9月18日公開予定）で、金田一耕助を演じることが発表され、コメントを寄せました。シリーズ累計発行部数5500万部を超える、作家・横溝正史さんのベストセラー小説『八つ墓村』。今回、『呪怨』シリーズなどを手掛けた清水崇監督により、人気キャラクターの“金田一耕助”の登場から80周年という節目に完全新作として映画化されます。歴代、様々な俳優が演じてきた名探偵・金