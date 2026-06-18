夫に見切りをつけて、言われたとおりママ友を作ることに！そして一歩踏み出してみると、意外とすんなりママ友ができたんです。共通点がたくさんあって、おまけに美人。そんな彼女とどんどん親しくなっていったのですが…!?>>【まんが】夫がママ友に恋をした!?(ウーマンエキサイト編集部)