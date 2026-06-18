女優・戸田恵梨香が１８日、ＳＮＳを更新。ＧＵＣＣＩの美しい限定コレクションを紹介した。「七宝焼の美しさから着想を得た、ＧＵＣＣＩと安藤七宝店のスペシャルコレクション。艶やかなＧＧモノグラムレザーに繊細な花々が描かれていて、伝統工芸とモダンなデザインが見事に融合した特別なアイテムです。細部まで丁寧につくられた美しいデザインに思わず見惚れてしまいました。」と紹介。大きめのバッグから取り出した、百合