18歳未満の少女にみだらな行為をし、その様子をスマートフォンで撮影したとして新潟市内の小学校教諭の男が逮捕されました。これをうけ、市の教育委員会が会見を開きました。＜新潟市教育委員会＞「関係の皆様に深くお詫び申し上げます」逮捕されたのは新潟市立大形小学校の教諭、高橋翔太郎容疑者・28歳です。警察によりますと高橋容疑者はことし1月、県内に住む10代後半の少女が18歳未満と知りながらみだらな行為に及び、