やっぱり…▶▶この作品を最初から読む18世紀のフランスにある材料で、未来の技術の化粧品は作れる？過去へとタイムスリップした現代OLが、知識と技術を武器にこの時代を生きていく！大手化粧品の開発部に勤める主人公の琉花（ルカ）。上司にも仕事を認められ着実にキャリアを築いていましたが、出張先のフランスで18世紀にタイムスリップしてしまいます。そこでたまたま出会った髪結師の男・レオナールに、現代から持ち