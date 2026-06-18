HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[マイケル ヴィーナス / ユキ バンブリ] 0 - 2 [マテ パビッチ / マルセロ アレバロ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第4日がイギリス ロンドンで行われ、男子ダブルス準々決勝で、マイケル ヴィーナス / ユキ バンブリと第4シードのマテ パビッチ / マルセロ アレバロが対戦し