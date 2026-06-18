アドビは6月18日（木）、「Adobe Lightroom」「Adobe Premiere」に新機能を追加すると発表。アーリーアクセスとして提供していたものの正規実装も含まれる。また、「Adobe Firefly AI アシスタント」に関する機能強化などもアナウンスがあった。 Adobe Lightroom アシスト選別 セレクトを効率化する機能で、2025年10月に早期アクセス版として提供。今回、正式に一般提供が始まる。 「顔」を表示する機