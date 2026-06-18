【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして、JO1とINIから結成されたスペシャルユニット、JI BLUEが『Ray』8月号特別版（6月23日発売）の表紙を務める。 ■JI BLUEの魅力が詰まった永久保存版の一冊 表紙では、JI BLUEがブラック＆ホワイトのシンプルかつクールなスタイリングを披露。彼らが持つ麗しさと艶やかさ、そして凛々しい佇ま