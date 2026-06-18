【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス『BMSG FES’26』の開催が決定。10月10・11・12日の3日間、昨年に続き、東京・お台場にて開催される。 ■BMSG所属アーティストが一堂に集結 本情報は6月18日に開催されたSKY-HIの日本武道館2DAYS公演『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』2日目公演にて発表。サプライズでの発表に、会場