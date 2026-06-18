中国で6月18日、端午節連休（19〜21日）に向けた鉄道の輸送態勢が始まりました。22日まで続き、延べ8300万人を輸送する見込みです。輸送のピークは19日で、延べ1900万人が利用するとみられています。今年の端午節連休期間の鉄道利用者は主に帰省、旅行目的で、中・短距離の移動が大きな割合を占めます。連休期間の鉄道切符販売は18日午前8時時点で4000万枚を超えました。鉄道切符の前売り状況から見ると、主な出発都市は北京、広州