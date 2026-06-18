18日（木）、大同生命SV.LEAGUE MENのヴォレアス北海道は、RAWLAW BY VOREASにて「VOREAS HOKKAIDO SECRET LOUNGE（シークレット・ラウンジ）」を開催すると、クラブ公式サイトで発表した。 RAWLAW BY VOREASは、ヴォレアスと同じく株式会社VOREASが運営するオーガニック食材を中心としたカフェキッチンで、2023年4月1日にオープンした。 27日（土）18:15～20:30に開催される本イベント。選手と