水泳、自転車、ランニングを一度にこなす過酷な“ガチ耐久”競技。苦戦が予想された女性タレントだったが最後に“覚醒”し、スポーツ万能の男性陣を引っ張る活躍をみせていた。【映像】過酷なトライアスロンでハシヤスメが“覚醒”した瞬間ハワイの最新グルメ・絶景・アクティビティなど、地元で人気となっている“次に来る”情報を紹介するバラエティ「絶頂ハワイアンズ〜グルメ&絶景&トライアスロン〜」が14日に放送