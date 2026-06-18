タレントの鈴木奈々（37）が18日までに自身のインスタグラムを更新。微笑ましい2ショットを公開した。「友達の赤ちゃんにミルクをあげさせてもらった」と書き出した鈴木。「ミルクを飲む姿が可愛すぎた」とつづって授乳中の2ショットをアップした。「#写真撮る時だけすっぴんだからサングラス」とコメント。ファンからは「ママになってますね」「癒やされる」「赤ちゃん可愛いですね」「母性」「いいママになりそう」など