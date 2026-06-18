NHKの林田理沙アナウンサー（36）がサックス奏者の上野耕平（33）と再婚していたことが18日、分かった。関係者などによると、林田アナは妊娠しており秋頃に出産予定だという。林田アナは「ニュース7」や「ニュースウオッチ9」などを担当後、現在は「サタデーウオッチ9」でメインキャスターを務めるエース的な存在。22年に一般男性と結婚したが、離婚していた。NHKは日刊スポーツの取材に「職員個人に関することについてはお答えし