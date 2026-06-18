タレントの板野友美（34）が、夏を感じる涼しげな手料理を披露した。【映像】板野友美の“土禁”高級愛車や手料理 2021年1月にプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手と結婚し、4歳の長女・ベビちんの育児に奮闘している板野 。これまでも「#友飯」とハッシュタグをつけた品数豊富な手料理や、新居のプールで遊ぶベビちんの姿、広々としたオシャレなリビングなど、私生活の様子をInstagramで公開してきた。3月8日の