9人組グローバルグループ＆TEAM（エンティーム）が18日、都内で行われた、社会活動団体「グローバル・シチズン」が主催するチャリティー音楽イベント「Global Citizen Live：TOKYO」に出演した。同イベントは社会活動の1つで、日本で行われるのは初めてとなる。大勢のファンが詰めかけた会場で、「Scent of you」「Back to Life」「WE on Fire」などをパフォーマンスした。K（28）は「初めて参加させていただきまして、とても光栄