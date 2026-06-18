「しゃべったこともない人が友達に……」元日向坂46でタレントの松田好花が、アイドルになったときのエピソードを語った――。松田好花○「友達追加はできても…それだけはショックでした」16日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)では、「LINEのアカウントを乗っ取られた」というリスナーの体験談を紹介。新たにLINEアカウントを作り直し、「友達追加する作業はとても大変だった