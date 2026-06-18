22歳の宇野禅斗がドイツ移籍海外サッカーのドイツ1部・ボルシアMGは、J1清水エスパルスから22歳MF宇野禅斗を獲得したことを発表した。クラブ公式Xではドイツに到着した宇野の様子を公開。ワールドカップ（W杯）期間真っ只中の発表で、ファンからは「世界で輝いておくれ」「またブンデスに日本人」といった声があがっている。日本代表FW・町野修斗らが所属するボルシアMGの日本版公式Xは「グラードバッハへようこそ清水エスパ