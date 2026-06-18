“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレント・阿部なつきが最新ショットを公開した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「＠ｚｉｍｍｅｒｍａｎｎのドレス買ってご機嫌でした」とつづった阿部。キャミソールの形でウエスト部分はきゅっと締まったデザインの黒の花柄ワンピースを着用。体のラインを大胆に強調した姿を披露している。この投稿にフォロワーからは「美人すぎる」「映画のヒロイン感が凄い」「ど