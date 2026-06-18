17日、同意を得て女性2名を殺害し「承諾殺人」などの罪に問われている斎藤純被告（32）の裁判がさいたま地裁で行われ、検察側は懲役13年を求刑した。 最悪の結末にたつの市母子殺人事件は容疑者の遺体発見で兵庫県警に非難相次ぐ 斎藤被告は2015年に神奈川県横浜市および2018年に埼玉県さいたま市で女性2名を殺害した容疑で2025年に逮捕されており、女性の被害者はそれぞれ自殺願望が強く、同意を得たうえで殺害したと見られ