天皇陛下は、公式訪問先のオランダで首相との昼食会にのぞまれました。現地時間18日午前11時ごろ、陛下はハーグにあるマウリッツハイス美術館に到着し、イェッテン首相の出迎えを受けられました。館内では、イェッテン首相が主催する昼食会が行われ、ウィレム＝アレキサンダー国王も出席。冒頭、陛下が英語であいさつされました。「両国民が、400年以上の長きにわたる両国関係の上に立って、お互いの友好協力関係をより重層的なも