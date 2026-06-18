ロッテの元エースで独立リーグ栃木の成瀬善久投手（40）が18日、BS10の野球トークバラエティー「生放送！ダグアウト！！！日本生命セ・パ交流戦2026振り返りSP」（後9・00）に生出演し、NPB時代に感じた日本生命セ・パ交流戦に対する意識の違いについて経験談を語った。番組では、今年の交流戦を生放送で振り返った。西武が14勝3敗1分けで初優勝し、2位ソフトバンク（14勝4敗）、3位日本ハム（同）と、パ・リーグが上位を占め