サッカーＷ杯北中米大会に出場中のコートジボワール代表が日本時間１８日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「コートジボワール・サッカー連盟がエリエ・ワヒに関する詳細を明らかにする」として「コートジボワール連盟は同選手がカナダ遠征に同行できないことをお知らせします。カナダ入国のために必要な行政上の許可がまだ取得できていないためです」となどと投稿した。コートジボワールは２０日（日本時間２１日）の１次リー