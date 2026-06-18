宝塚歌劇団宙組「黒蜥蜴」新人公演が18日、兵庫・宝塚大劇場で上演され、入団7年目106期生の鳳城（ほうじょう）のあんが初の主演を射止めた。相手役は梨恋あやめが務めた。同作は原作江戸川乱歩、三島由紀夫によって戯曲化され、様々なキャスト・演出で繰り返し上演された。宝塚でも07年に花組トップ春野寿美礼主演で描かれた。鳳城は名探偵明智小五郎、梨恋が黒蜥蜴を演じた。終演後のカーテンコールで、鳳城は「魅力にあふれたこ