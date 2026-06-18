首相周辺が「大きなストーリーの中での戦略外交だった」と振り返る、高市首相のイギリス・イタリア訪問と、フランス・エビアンでのG7サミット出席。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意直後の重要局面で、高市首相はどう振る舞ったのか。今年3月のワシントン訪問でトランプ大統領には「停戦合意までは難しい」と伝えた自衛隊派遣がいよいよ現実味を帯びる中、重い宿題も背負った。その舞台裏を解説する。（政治部官邸キャップ