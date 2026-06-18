【アムステルダム＝狩野洋平】オランダを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は１７日夜（日本時間１８日未明）、アムステルダムの王宮で開かれたウィレム・アレキサンダー国王夫妻主催の晩さん会に臨まれた。紡がれてきた両国の絆を確認し、永続的な友好を願われた。天皇陛下は燕尾（えんび）服、皇后さまはイブニングドレスにティアラ姿で、リラックスした様子で国王夫妻とメインテーブルに座られた。「長年にわたる交流は、両国