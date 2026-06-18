◆ＮＰＢチャレンジカップ巨人３軍２―２四国ＩＬ徳島（１８日・丸亀）巨人３軍は１８日、四国遠征２戦目で徳島インディゴソックスと対戦して２―２で引き分けた。１点を追う８回１死、３番・遊撃の川原田純平内野手が細川旺輝投手から左翼に同点ソロ。「前の２打席ではチャンスで打てなかったので、何とか塁に出てチャンスメイクしようと思って打席に入りましたが、それ以上の最高の結果になって良かったです。最近の試合で