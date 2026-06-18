俳優の北川景子さん（39）が18日、自身がアンバサダーを務める『ルーヴル美術館展ルネサンス』（国立新美術館で9月9日〜12月13日まで開催予定）の記者発表会に登場。作品の魅力について話しました。展覧会では、フランス・パリにあるルーヴル美術館の作品から選び抜かれた約50点の貴重なコレクションたちが飾られます。その中でも注目されているのは、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた『《女性の肖像》、誤って付された別称《美