韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「나야 나（ナヤ ナ）」の意味は？「나야 나（ナヤ ナ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、自分の存在をアピールしたいときに使える韓国語です。「나야 나（ナヤ ナ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして