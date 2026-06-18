イスラエルのサール外相＝5月、ベルリン（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのサール外相は18日、欧州連合（EU）の外相に当たるカラス外交安全保障上級代表との接触を断つとX（旧ツイッター）で表明した。イスラエルのパレスチナへの対応に関してカラス氏が、アパルトヘイト（人種隔離）政策を実施していた南アフリカを引き合いに出したとの報道を受けた措置だという。サール氏は「カラス氏はイスラエルに対して不