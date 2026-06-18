歌手の田原俊彦（65）が18日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、超多忙だったアイドル時代を振り返った。1980年に「哀愁でいと」で歌手デビューし、瞬く間にトップアイドルに君臨。歌番組のほかレコーディングやドラマ出演、ラジオ番組、取材と朝から深夜まで目の回るような忙しさだった。「バブルのど真ん中の時に27、28、29（歳）で一番元気いい時じゃないですか。死ぬほど遊びましたね。歌っ