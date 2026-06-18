群馬県の消防署職員の男が、元交際相手の女性に「話せますか？」などと交際や面会を求めるメッセージを繰り返し送ったとして、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。警察によりますと、館林地区消防組合邑楽消防署の職員・栗原弘樹容疑者（34）は、今月9日から17日までの間、元交際相手の30代の女性に「はっきりしてよ」「話せますか？」などと9回にわたりSNSでメッセージを送り、ストーカー行為をした疑いがもたれていま