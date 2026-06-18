工業情報化部や商務部など政府5部門は6月18日、共同で通知を発表し、2026年の「新エネルギー車農村普及キャンペーン」を近日中にスタートすると明らかにしました。今回のキャンペーンでは、農村地域の使用ニーズを満たし、評判が良く品質が信頼できる新エネ車モデルが選定されます。また、車両取得税や車両・船舶税の減免、県域における充電・バッテリー交換インフラの整備促進などの政策を徹底し、農村地域における新エネ車の消費