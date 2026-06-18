中国がまとめた報告書の「洋上風力発電の回顧と展望」が上海市内で6月１7日に発表されました。同報告書によると、2025年に中国で新規稼働した洋上風力発電ユニットの総容量は世界全体の78%を占めており、世界トップの座を維持しています。2025年に世界で新規稼働した洋上風力発電設備の総容量は、前年比16％増の925万2000キロワットに達し、このうち中国が78％（719万2000キロワット）を占めました。また、2025年末時点における全