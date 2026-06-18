“軽”より安い！ トヨタ「“爆安”ヴェルファイア」に賛否両論！初めての愛車選びや家族向けのクルマ探しにおいて、予算の設定は最も重要な要素となります。現在、日本の自動車市場では軽自動車の進化が著しく、先進の安全装備や快適な室内空間を備えたスーパーハイトワゴンなどでは、新車の乗り出し価格が200万円を超えるケースも珍しくありません。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「“爆安”ヴェルファイア」です！（2