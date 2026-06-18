国内最大級のファッションイベント『NAMICS presents TGC 新潟 2026』が7月18日に開かれるのを前に、新潟市内の高校でうれしいサプライズ発表があった。エンターテイメントを通して地域を盛り上げてほしいと高校生たちに期待がかかっている。 ■万代高校ダンス部へサプライズ発表 新潟市立万代高校。放課後、教室に集められたのは、ダンス部の生徒たちだ。 ヒップホップ系ダンスを得意とする万代高校ダンス部。大