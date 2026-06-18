ロシアの首都モスクワにウクライナによるドローン攻撃があり、石油精製所などで火災が発生しました。戦闘開始以降、ウクライナによる最大規模の攻撃だと伝えられています。ロシア・モスクワで18日、ウクライナによる大規模なドローン攻撃があり、モスクワのセルゲイ・ソビャニン市長は「複数のドローンが石油精製所に到達した」と明らかにしました。また、国防省の防空部隊は、ロシア全土でおよそ500機のドローンを迎撃したと発表