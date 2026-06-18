お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦が、１８日に生放送された大阪・ＡＢＣラジオ「ますだおかだ増田のラジオハンター」（木曜・正午）に出演。今月２日に肺炎のため亡くなった元プロボクシング世界王者でタレントのガッツ石松さん（享年７６）の数々の伝説を振り返った。ガッツさんには「だいぶお世話になった」という増田が強烈に思い出すのが、２００１年の読売テレビ「上方お笑い大賞」話題賞の授賞式。祝辞のサプライ