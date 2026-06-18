【モデルプレス＝2026/06/18】SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス「BMSG FES’26」の開催が決定。2026年10月10日、11日、12日の3日間、東京・お台場にて開催される。【写真】SKY-HI・BE:FIRSTらのクールな袴姿◆「BMSG FES’26」5年連続5回目の開催決定本情報は6月18日に開催されたSKY-HIの日本武道館2DAYS『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』2日目公演にて発表された。サプライズで