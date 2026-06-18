日本時間２１時３０分に米新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13）、フィラデルフィア連銀景況指数（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13）21:30 予想22.6万件前回22.9万件（新規失業保険申請件数) 予想179.0万件前回179.5万件（継続受給者数) フィラデルフィア連銀景況指数（6月）21:30 予想11.0前回-0.4（フィラデルフィア連銀景況指数)