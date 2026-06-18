ドル買いに小幅の調整、米指標発表前に＝ＮＹ為替 ドル買いに小幅の調整が入っている。日本時間午後9時30分には米新規失業保険申請件数、米フィラデルフィア連銀景況指数などの発表を控えている。 USD/JPY160.87EUR/USD1.1474GBP/USD1.3243