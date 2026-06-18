新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13）21:30 結果22.6万件 予想22.6万件前回23.0万件（22.9万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06） 結果181.0万件 予想179.0万件前回178.6万件（179.5万件から修正）（継続受給者数)