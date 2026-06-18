『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』にて、新企画「童話・昔話にひっかかる」が始動。MCの永野と令和ロマン・高比良くるまが、誰もが知る定番童話『浦島太郎』を徹底解剖し、その「ツッコミどころ満載な展開」にメスを入れた。【映像】永野＆くるまが考えた新しい「浦島太郎」番組では、古くから語り継がれてきた『浦島太郎』のあらすじをホワイトボードに書き出し、その矛盾点を一つずつ検証。永野は「カメを助けた時点です