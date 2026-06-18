米人気俳優ニコラス・ケイジの妻で女優・芝田璃子が１８日（日本時間）、「一家でＤｏｄｇｅｒｓ観戦」したことを明かした。自身のＳＮＳで「暑さに負けてかなりの時間は避暑地へ‍勝ち試合が拝めて良かった♡せっかく皆で行ったのに１枚も家族写真撮ってないどころか、唯一自分で撮った写真が待ち合わせしてる人に送った『ここらへんにいます！』のこの写真だけでした」とドジャースタジアムの外観の写真を添