ただ勝ちたいだけではない。積み上げてきた思いまで乗せた祈りの表情だった。【映像】美人ポーカー俳優、崖っぷちでみせた“女神級”ビジュアル美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第10回が6月13日に配信。“うだちー”こと羽田千夏が敗者復活戦の崖っぷちでオールイン勝負に挑むと、祈るようにボードを見守る美しい表情が視聴者の胸を打った。