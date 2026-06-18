総理の情報発信についてです。SNS全盛の今、歴代総理と比べて高市総理の発信の仕方が大きく変化しています。【写真で見る】歴代総理のメディア対応を比較してみると…総理の情報発信の目的と、「会見」「囲み取材」の違いは？高柳光希キャスター：政府からの情報発信には、▼政府の重要政策の説明や▼国民の疑問などに答える報道対応 があります。例えば、過去には新型コロナウイルスの感染拡大を受け、総理の言葉で緊急事態